Тюменцам дали советы, как защитить машину от угона

В Тюмени с начала года угнали 25 автомобилей, преступников нашли в 14 случаях. Чаще всего, говорят в региональной Госавтоинспекции, угоняют отечественные ВАЗ 2105, 2106 и 2107 – у них плохая охранная система. Как защитить автомобиль, рассказал специалист по охранным комплексам для автомобилей Павел Щербинин.

По его словам, важно установить охранный комплекс, который защитит автомобиль и от угона, и от электронного взлома. Современные системы можно контролировать удаленно – через телефон или любое другое устройство.

В охранные системы входят стандартные функции – открытие-закрытие автомобиля, удаленный запуск, и дополнительные – удаленная блокировка дверей и отслеживание.

"Можно дополнить сигнализацию электронным трекером, который будет отслеживать местонахождение автомобиля и удаленно блокировать машину. Его можно не подключать к источникам питания, он работает автономно от сигнализации и включается при запросе владельца. Можно посмотреть, где находится автомобиль и передать информацию полиции", – рассказал эксперт.

В полиции, впрочем, не советуют оставлять надолго даже автомобиль с установленной сигнализацией. Также не рекомендуют хранить внутри ценные вещи, сообщили в Вслух.ру.