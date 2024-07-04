Технологии Сбера помогли клиентам на Урале спасти от мошенников 155 млн рублей

С начала 2024 года на территории УрФО и Башкории антифрод-платформа Сбера помогла предотвратить более 150 попыток мошенничества в отношении клиентов на общую сумму около 155 млн рублей.

Антифрод-платформа выявляет клиентов, которые могут находиться под влиянием злоумышленников, и приостанавливает проведение сомнительных операций. Сбер узнает о звонке мошенников клиенту в режиме онлайн за счет объединения системы противодействия мошенничеству операторов связи с системой антифрода.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

Антифрод-платформа — собственная разработка Сбера на основе моделей искусственного интеллекта. За сутки она анализирует 370 миллионов событий и предотвращает мошенничество в 99,8% случаев. Большую роль в обеспечении безопасности также играют сотрудники офисов Сбера, которые помогают клиентам вовремя распознать мошеннические схемы. Однако важно, чтобы каждый человек сам проявлял бдительность и осторожность, не доверял свои персональные данные и данные банковской карты незнакомым людям — и тогда любые уловки мошенников будут тщетными.

Чтобы защитить себя от мошеннических звонков, Сбер рекомендует клиентам бесплатно активировать сервисы кибербезопасности в приложении СберБанк Онлайн. А на портале Сбера "Кибрарий" пользователи могут узнать все о самых актуальных мошеннических схемах. Также здесь можно узнать, как избежать утечек своих персональных данных и данных банковских карт, а мобильные устройства и ноутбуки защитить от вирусов. Кроме того, можно получить знания о безопасности в соцсетях, противодействию фишингу, мошенничеству с использованием телефонов и мессенджеров.