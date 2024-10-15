Около 70% жителей УрФО от мошенников спасаются с помощью определителя номера

Более 70% россиян и 68% жителей регионов УрФО установили сервис определителя номера для защиты от телефонных мошенников. При этом каждый пятый респондент верит, что этот инструмент может оградить от нежелательных звонков. Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 нас ссылкой на результаты исследования банка рассказал старший вице-президент по развитию цифрового бизнеса и партнерств ВТБ Игорь Майстренко.

У 47% участников исследования подключен один, а у 21% несколько сервисов, определяющих номер или защищающих от спама. Это сервисы от мобильных операторов связи, от банков и других компаний. Четверть респондентов не пользуются этой услугой, а 3% не знают, как его подключить.

25% опрошенных жителей в регионах Уральского федерального округа верят, что определитель номера поможет заблокировать звонки от мошенников. При этом больше половины (52%) считают, что это дает лишь частичную защиту. 23% убеждены, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять бдительность – именно это поможет избежать обмана.

Только треть пользователей, которые сталкивались с телефонными мошенниками, подключили после этого определитель номера. Остальные приняли превентивные меры для защиты по телефону и в интернете: оформили страховку от мошенничества, установили пин-код на сим-карту для дополнительной защиты или намерены регулярно менять пароли на своих устройствах, выбирая сложные комбинации.

"Мы получаем звонки от мошенников едва ли не чаще, чем от родных и друзей. Определитель номера или метка "потенциальный спам" экономит время и не отвлекает внимание на лишние разговоры. Сегодня их подключили 2 млн наших клиентов", — отметил Игорь Майстренко.

21% респондентов пользуются двумя и даже более антиспам-фильтрами, в т.ч. от мобильных операторов. По данным ВТБ Мобайл, за год оператор банка заблокировал с помощью платформы "Антифрод" более 405 тыс. подозрительных вызовов, защищая своих абонентов от мошеннических и спам-звонков. Система анализирует все входящие вызовы и выявляет неверифицированные звонки (без подтверждения личности владельца конкретного номера) или звонки с подменных номеров. Это позволяет сократить общее количество вызовов от злоумышленников, поступающие абонентам.