Как уберечь детей от кибермошенников, узнают тюменские родители в прямом эфире

В прямом эфире в социальной сети Вконткте выступит специалист в области кибербезопасности Глеб Рыбьяков из Москвы. Эксперт объяснит, почему подростки и взрослые становятся жертвами кибермошенников. Расскажет об ошибках, которые совершают пользователи в сети. Объяснит, как правильно защищать свои данные, и почему важно следить за тем, какая информация размещается в соцсетях. Кроме того, Глеб Рыбьяков поделится с родителями основными правилами безопасности в интернете, чтобы защитить ребенка от злоумышленников.

Киберпатруль — онлайн-проект, который помогает родителям оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В группе "Киберпатруль Тюменской области" во "Вконтакте" можно посмотреть обучающие видео, почитать тематические статьи и познакомиться с информационными карточками и чек-листами для родителей и их детей.

Прямой эфир пройдёт в группе "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети "Вконтакте" 28 февраля 16:00. Стать участниками могут все желающие. В комментариях к трансляции тюменцы зададут интересующие вопросы. Запись будет сохранена в сообществе, сообщила Мегатюмень.