На тюменскую компанию завели уголовное дело за ущерб окружающей среде в 348 млн рублей

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность работ при добыче полезных ископаемых в Ярковском районе Тюменской области.
Было установлено, что ООО "Сибирь-Сервис" на землях сельскохозяйственного назначения нелегально построило карьер и добывало песок и суглинок. Окружающей среде был причинен ущерб в сумме более 348 млн рублей.
По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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