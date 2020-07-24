На тюменскую компанию завели уголовное дело за ущерб окружающей среде в 348 млн рублей

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность работ при добыче полезных ископаемых в Ярковском районе Тюменской области.

Было установлено, что ООО "Сибирь-Сервис" на землях сельскохозяйственного назначения нелегально построило карьер и добывало песок и суглинок. Окружающей среде был причинен ущерб в сумме более 348 млн рублей.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.