Молодые тюменцы подключатся к обсуждению послания главы региона

Молодые политики, творческая молодежь, общественники и лидеры студенческого движения в Тюмени, Тобольске и Ишиме планируют обсудить основные темы, которые будут представлены в ежегодном послании губернатора Тюменской области Владимира Якушева о положении дел в регионе.

Выступление главы Тюменской области состоится 23 ноября. Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона, просмотр трансляции и обсуждение этого документа пройдет сразу на нескольких площадках.

Так, члены молодежной общественной палаты соберутся в здании Тюменской областной думы, центр "Космос" станет местом для дискуссии среди представителей креативных направлений, а студенты и лидеры молодежного сообщества проведут мероприятие во Дворце творчества детей и молодежи в Тобольске и в средней общеобразовательной школе №8 города Ишима.

В обсуждении ключевых моментов послания смогут принять участие не только жители региона, но и гости из других городов и стран. Среди них - участники регионального сегмента Стэнфордского форума, который пройдет в Тюмени с 23 по 26 ноября. Кроме того, у студентов ведущих вузов мира будет возможность задать интересующие вопросы Владимиру Якушеву в ходе намеченной деловой встречи.

Напомним, в расширенном заседании Тюменской областной думы примут участие почетные граждане, представители деловых кругов, науки, культуры, СМИ, местного самоуправления, общественности. Трансляция послания начнется 23 ноября в 10.50 на телеканале http://www.tyumen-time.ru/ "Тюменское время", сайте Тюменской областной думы и официальном портале органов государственной власти Тюменской области.