"Зимним" молодоженам предлагают вернуться в СССР

Организация свадьбы зимой требует особого подхода. Чтобы молодожены и гости чувствовали себя комфортно, нужно учесть множество нюансов. Позаботиться об этом готова команда ресторанно-гостиничного комплекса "Дом Пионеров".

Уникальный комплекс в окружении соснового бора подходит для празднования торжества в любое время года. Природные пейзажи, архитектура и дизайн в стиле советского периода, но с современным лоском, станут идеальными декорациями для проведения свадебной фотосессии.

Сотрудники "Дома Пионеров" предложат для молодой пары и ее свиты приветственный фуршет. О досуге гостей беспокоиться также не придется. В уникальном музее и парке советской скульптуры собраны многочисленные экспонаты советских времен. Старшее поколение погрузится в теплые воспоминания о прошлом, а молодежь узнает много интересного об эпохе СССР. Для маленьких гостей всегда открыта детская комната.

На территории гостиничного комплекса находится ресторан "Столичный" на 60 посадочных мест. В меню – русская и европейская кухня, традиционные советские блюда, которые колоритно впишутся в тематику праздника.

Молодоженов ждут приятные подарки: свадебный каравай и ночь в номере категории люкс, а также возможность насладиться спа-отдыхом: бассейн, сауна или хамам.

Для гостей в "Доме Пионеров" предусмотрено 26 номеров от "пионерского" до "партийного", оформленных в классическом стиле. При организации второго дня свадьбы два номера категории "Стандарт" предоставляются в подарок. Есть бонус и для тех, кто готовится отметить годовщину свадьбы, – скидка 50% на проживание в отеле.

Самый простой способ заказать свадебное торжество в "Доме Пионеров" – это воспользоваться специальным сервисом на сайте гостиничного комплекса. После подачи заявки с будущими молодоженами свяжутся организаторы, чтобы обсудить все детали.