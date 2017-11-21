В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей

В Тюмени 23 ноября с 11 до 20 часов во всех муниципальных поликлиниках города пройдет единый день открытых дверей.

Желающие смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям руководителя – лично в поликлинике или по телефону горячей линии. Тюменцам предлагают проконсультироваться, высказать свои замечания и предложения, а также выразить благодарность сотрудникам поликлиник.

В 2017 году день открытых дверей пройдет в четвертый раз. Предыдущие состоялись в феврале, мае и августе. "Как выяснилось, пациентов волнуют темы лекарственного обеспечения, доступности и качества медицинской помощи. По всем вопросам, которые поступили по горячей линии, были даны разъяснения, вынесены благодарности врачам и сотрудникам учреждений здравоохранения", — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюмени.

Телефоны горячей линии поликлиник можно посмотреть здесь.

Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com