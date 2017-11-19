Тюменцы могут сделать новогодние подарки особым детям

Неравнодушные тюменцы могут порадовать двести ребят с ограниченными возможностями здоровья, приняв участие в сборе подарков к Новому году, который проводит центр "Детей-инвалидов" в Тюмени.

Руководитель центра Наталья Бочарникова отмечает, что дети-инвалиды сделали трогательные красочные письма Деду Морозу, в которого искренне верят.





"Станьте Дедом Морозом для наших детей. Ведь это старинная отечественная традиция - дарить радость под Новый год больным детям. Ребята с нетерпением ждут утренника, чаепития, поездок на новогодние представления, подарков", - отмечает руководитель.



Маленький Никита мечтает о железной дороге, Кирилл ждет робота, а Карина — куклу с большим количеством платьев. Также ребята просят от Деда Мороза спортивного костюма, мягкие игрушки, умные часы, матрешки, Lego и много чего еще. В общей сложности тюменцы могут помочь нескольким десяткам ребят с разной степенью инвалидности.



Стать волшебником тюменцы могут, оставив в официальной группе центра сообщение (https://vk.com/club53048925) под фотографией ребенка. Там же указана вся подробная информация о необходимых подарках.



Пока открытки с пожеланиями нарисовали лишь 70 ребят, но в ближайшие недели своими мечтами поделятся и остальные. Первые праздничные елки пройдут в центре уже 21 января. А закончат поздравлять детей лишь в середине января, сообщает "Вслyх.ру".



Также тюменцы могут перечислить средства на новогоднее чаепитие и оплату работы аниматоров и дедов морозов для ребят. Телефон для связи: 89224801178.