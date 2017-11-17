Жители Тюменского района сыграли в "Что? Где? Когда?"

Более трехсот человек собрали игры "Что? Где? Когда?", прошедшие в Тюменском районе. Участвуют в них не только жители старшего возраста, но и старшеклассники, пишет "Комсомoльская прaвда – Тюмeнь".

Шесть команд сформировались они на базе детского сада, совета ветеранов, общеобразовательной школы, совхоза "Червишевский", деревень Друганова и Большие Акияры.

К подбору вопросов для игроков организаторы подошли с особым вниманием. Взяли темы, актуальные в этом году, а именно: экологию, 100-летие Октябрьской революции, 60-летие космонавтики. Обе команды показали отменные познания советского кинематографа, но вот "черный ящик" не поддался ни одной, не прибавил игрокам победных баллов.

По итогам игры с небольшим отрывом победили "Азиаты". "Умная сова" досталась онохинцам. Ильяс Перматов, с гордостью поднимая кубок, признался, что для их семейной команды это вторая награда в игре. Первый они, три брата с женами, взяли еще в 2014 году.