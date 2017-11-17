Тюменцев ждут на очередных показах первого в России VR-спектакля

В Тюмени 20 ноября в 16.00, 18.00 и 22.00 в МТЦ "Космос" покажут VR-спектакль "В поисках автора", рассчитанный на 30 зрителей. Постановку, аналогов которой нет в России, можно увидеть только в МТЦ "Космос".
Она соединяет в себе традиции классического театра и технологии дополненной реальности (VR-очки). Впервые спектакль показывали 30 сентября и 1 октября. Четыре показа посетили 120 зрителей. Тюменская публика отметила эффект от погружения в виртуальную реальность и актерскую игру.
"Раньше я отвечал друзьям, что мои спектакли можно посмотреть пока только в Москве. Сейчас я отвечаю друзьям, что VR-спектакль можно посмотреть пока только в Тюмени", — говорит о постановке режиссёр Данил Чащин.
Основа спектакля — пьеса Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора", в нем играют актёры Тюменского драматического театра: Николай Аузин, Сергей Осинцев, Игорь Гутманис, Евгения Казакова, Кристина Тихонова.
Купить билеты можно здесь.
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