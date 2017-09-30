Обернись, смотри под ноги: в Тюмени соединяют театр и дополненную реальность

30 сентября и 1 октября в тюменском МТЦ "Космос" пройдут премьерные показы спектакля "В поисках автора". Каждый показ рассчитан на тридцать человек, все билеты уже раскуплены. Камерность диктуется необычным для классического театра форматом постановки — часть спектакля зрители будут следить за живой игрой актеров, а часть истории смогут подсмотреть, надев VR-очки и соприкоснувшись с дополненной реальностью.

Синтез театра, кино и VR — местная задумка. Воплотить ее тюменскому продюсерскому центру "База" помог из Москвы режиссер Данил Чащин, в спектакле задействованы актеры Тюменского драмтеатра: Сергей Осинцев, Николай Аузин, Евгения Казакова, Кристина Тихонова и Игорь Гутманис. Организаторы называют это первым в России VR-спектаклем.

Литературным источником для проекта послужила пьеса "Шесть персонажей в поисках автора" итальянского писателя Луиджи Пиранделло, написанная в 1921 году. С оригиналом нынешняя постановка связана скорее общей идеей. Создателям проекта понравился материал, но при работе с ним возникли сложности — в частности с языком, которым писал Пиранделло. Было решено переписать диалоги и перенести действие в наше время.

В итоге перед нами — история режиссера, замышляющего новый фильм. Но не все здесь подчиняется воле творца. Ожившие персонажи, члены одного семейства, сами берутся пересказать автору свою мрачную и путаную историю — каждый по-своему, по-разному толкуя одни и те же ситуации. Шанса выстроить для себя цельный рассказ с четкими причинно-следственными связями ни у режиссера, ни у зрителя не остается, но этого и не требуется. Для восприятия исповедей персонажей вам хватит собственных органов чувств. В паузах между ними вы надеваете специальные VR-очки — и вот перед вами уже не обошедшееся без декораций помещение театра, а кино: реалистичные видеосцены с теми же героями. Создатели постановки отсняли их в формате 360 градусов в разных локациях. Чтобы осмотреть с десяток пространств, не надо вставать со зрительского стула — только почаще вертите головой в очках, где воспроизводится картинка и звук. Смотрите прямо перед собой и не можете сообразить, где вы? Поглядите наверх — это же свежевырытая могила. А вот это место вы моментально узнаете с какого угодно ракурса — вы с персонажами на тюменской набережной. Череда обрывочных видео смахивает на эпизоды, складывающиеся в сознании фантазирующего режиссера.

Команда проекта отмечает, что спектакль "В поисках автора" отнюдь не развлечение для праздной публики, рассчитывающей лишь на новые впечатления. VR-технологии здесь лишь инструмент, концептуально поддерживающий основное действие — драму.

Создатели VR-спектакля обратились к приемам иммерсивного театра. В пространстве, где находятся зрители, строго обозначенного расстояния между вами и актерами нет. Они то и дело перебегают с места на место, а с режиссером, продумывающим фильм, вы на равных — он сидит рядом с вами, он тоже в растерянности перед мучительными признаниями персонажей.

После спектакля спросите зрителей: что там было? что вы видели? Ответов с ровно накладывающимися друг на друга образами не ждите — каждый расскажет лишь то, что успел охватить глазами и умом в реальных и в виртуальных сценах. Как и в жизни, каждый сам становится автором, собирает замеченное по кусочкам, старается, не исключено, что напрасно, придать ему связность.

Тех, кто не попадает на премьерные показы в МТЦ "Космос", просят не огорчаться. По словам Сергея Осинцева, спектакль покажут еще не раз — уже на площадке Тюменского драматического театра.

Влада Нерадовская