"Тестируй. Лечи. Останови". В Тюменской области стартует Европейская неделя тестирования на ВИЧ

Медицинские организации Тюменской области присоединяются к Европейской неделе тестирования на ВИЧ и гепатит. Она начинается завтра, 17 ноября.

Главная цель Европейской недели тестирования на ВИЧ/гепатиты – увеличить количество людей, знающих свой статус по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам, и сократить позднее выявление этих заболеваний путем информирования о преимуществах тестирования. В этом году неделя проходит под девизом "Тестируй. Лечи. Останови". Она проводится в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД.

Узнать свой ВИЧ-статус в рамках мобильного тестирования каждый житель Тюмени может 18 ноября на Цветном бульваре с 11.00 до 16.00, 19 ноября подобная акция пройдет в ТРЦ "Кристалл", 6 декабря в ТРЦ "Колумб". Также все желающие могут провериться на ВИЧ на базе своих территориальных поликлиник и в Центре профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области в Тюмени (ул. Новая, 2, стр.3), Тобольске (ул. Красноармейская, 4/1 ) и Ишиме (ул. Пономарева, 6).

Организаторы подчеркивают, что результаты теста сообщают только персонально. Его проходят бесплатно, это можно сделать анонимно и без каких-либо направлений.

По итогам 9 месяцев 2017 года пораженность населения (процент живущих ВИЧ-инфицированных) в Тюменской области составила 1,1%. По данным Роспотребнадзора, Тюменская область занимает 3-е место в Российской Федерации по уровню заболеваемости ВИЧ. Тревожные данные приводит и департамент здравоохранения Тюмени: в областном центре 1,14% тюменцев от общего числа горожан инфицированы. Ежегодно на ВИЧ-инфекцию обследуется более 25% жителей Тюмени. Наиболее многочисленная группа населения среди заразившихся ВИЧ-инфекцией (около 55%) лица в возрасте от 30 до 45 лет.

"Статистика показывает необходимость наращивания усилий по привлечению людей к тестированию на ВИЧ и вирусные гепатиты и выявлению тех, кто имеет повышенный риск заражения, — отмечает Елена Лосева, пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД. — Для этих людей чрезвычайно важно узнать свой статус как можно раньше, поскольку, благодаря успехам современной терапии, при ранней диагностике люди, инфицированные ВИЧ, могут на долгое время сохранить здоровье, а гепатит С может быть излечен".