Пенсионеры все чаще выходят в интернет с помощью смарфонов

МегаФон

Для абонентов старшего поколения смартфон – это семейный альбом, карта здоровья и способ поделиться опытом на просторах интернета. По данным "МегаФона", каждый третий абонент на Урале старше 50 лет активно осваивает мир digital-технологий. Самые интернет-активные живут в Югре, на Ямале и в Свердловской области. Проникновение мобильного интернета у этой аудитории – 36%.

Чаще всего абоненты 50+ "сидят" в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook, реже в Инстаграме, активно пользуются банковскими и электронными госуслугами, а также поисковыми ресурсами. По данным Ipsos Comcon, ТОП-5 интересующих тем в интернете для такой аудитории: погода, события, политика, региональные новости, здоровье.

"Дети и внуки давно открыли мир социальных сетей старшему поколению и теперь помогают им осваивать смартфоны. Многие из них уже не могут представить свою жизнь без быстрого мобильного интернета. Об этом говорит активность наших абонентов. К примеру, один житель региона установил рекорд и за месяц скачал 1 терабайт трафика на средней скорости 100 Мбит/сек", – отметил технический директор "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

"МегаФон" предлагает подборку ярких и популярных пользователей мобильного интернета в возрасте за 50 лет:

Раиса Гладских, 90 лет, 16,8 тыс. подписчиков — официальный аккаунт бабушки из Челябинска. Автор блога с удовольствием делится фотографиями из своей жизни, активно комментирует фото и отвечает на вопросы.

Сергей Попов (doscer) – официальный аккаунт врача, блогера, журналиста из Сыктывкара. Автор лайфхаков о здоровье и взгляда на жизнь через гаджет.

Galinamr1 – бабушка-блогер школы имиджа и стиля в Сургуте. Коллекционирует открытки и марки, шьет куклы Тильда, увлекается фотографией.

Бурановские бабушки из Ижевска не нуждаются в представлении и активно "зависают" ВКонтакте. На их счету более 6000 подписчиков.