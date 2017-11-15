В регионе перейдут на персонифицированную систему финансирования допобразования

Тюменская область в 2017 году присоединилась к пилотному проекту по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Согласно указу президента РФ к 2020 году 75% детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием. Причем 50% из них – за счет бюджетного финансирования. При этом кружки и секции должны соответствовать современным требованиям. Для реализации программы было предложено использовать персонифицированную систему финансирования допобразования.

Система предполагает закрепление за детьми, проживающими в муниципальных районах (городских округах) Тюменской области, индивидуальных гарантий по оплате выбираемых ими услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. То есть если раньше бюджетные средства муниципального образования выделялись учреждению, то теперь они "идут за ребенком". В какой кружок будущий воспитанник "принесёт" именной сертификат – тому и деньги.

Сертификат – это персональная гарантия государства перед конкретным ребенком в том, что независимо от того, какие кружки или секции выберет воспитанник, в какой бы организации (муниципальной, частной, у индивидуального предпринимателя) на них не записался, за его образование заплатит государство. При этом именной документ позволяет ребенку бесплатно посещать любой кружок, в том числе и в частные учреждения. Для выбора программ будет сформирован реестр-навигатор организаций, который обеспечивают их включение при соблюдении определенных требований законодательства к образовательной деятельности.

Объем обеспечения сертификата определяется не ограничением числа кружков или занятий, он определяется непосредственно в рублях. Государство определяет объем средств, который готово персонально направить на оплату дополнительного образования каждого ребенка. Суммы могут различаться в зависимости от возможностей муниципалитетов, а также возраста и категорий детей. Например, талантливые, одаренные дети или же дети с ограниченными возможностями здоровья в силу дополнительной потребности в педагогическом сопровождении должны получать большее обеспечение.

Используя сертификат, ребенок вместе с родителем может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. После выбора программы на ее оплату направляется часть средств сертификата, далее ребенок использует остаток для выбора другой программы. Оплата (вернее, даже доплата) за счет средств родителя предполагается только в том случае, если остаток на сертификате меньше стоимости программы и только в объеме разницы стоимости – в формате софинансирования.

Вместе с сертификатом родители (законные представители) получают и доступ в личный кабинет информационной системы, по сути – доступ к персональному счету, деньги с которого могут использоваться на оплату получаемого детьми дополнительного образования в муниципальных и частных организациях, рассказывают в пресс-службе дворца творчества и спорта "Пионер".

Система не только гарантирует право детей на бесплатное дополнительное образование, но и регулирует посещаемость кружков и секций, а также поддерживает востребованные направления. Так, если ребенок записался, но прогуливает занятия, он теряет право на бесплатный кружок или секцию. А программы, на которые не находится желающих, закрываются.

Фото: группа "Дворец творчества и спорта "Пионер"" / vk.com