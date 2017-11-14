В Тюменской области зарегистрировано более 48 тысяч больных сахарным диабетом

14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В консультативно-диагностическим центре "Эндос" рассказали, как обстоит ситуация с этим серьезным заболеванием в нашем регионе.

На сегодняшний день в регистр города Тюмени по сахарному диабету 1-го типа включены 1068 диспансерных больных, здесь почти равное количество женщин (523) и мужчин (545). По сахарному диабету 2-го типа картина совсем другая: из 22938 человек 15732 — женщины. Всего больны сахарным диабетом 1-го и 2-го типа 24006 жителей Тюмени.

"Во всей Тюменской области прослеживается общемировая тенденция по росту распространенности сахарного диабета второго типа. Количество больных за последние 17 лет увеличилось практически в 5 раз", — говорит главный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области Людмила Суплотова.

По официальным данным министерства здравоохранения, 17% жителей страны имеют диагноз сахарный диабет. По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность в 2–3 раза и сокращает продолжительность жизни. В Тюменской области на начало года зарегистрировано более 48 тысяч больных сахарным диабетом.

А сколько еще пациентов, пренебрегая профилактическими осмотрами, не знают о своем диагнозе? За 10 месяцев 2017 года в ходе диспансеризации выявлен 501 случай сахарного диабета.

На этой неделе "Эндос" проводит скрининги и консультации узких специалистов. Сегодня в центре и его филиале пациенты с факторами риска могут измерить уровень сахара в крови. 16 ноября бригада врачей-эндокринологов выезжает в Нижнюю Тавду, где также пациентам будет предложен экспресс-метод измерения уровня сахара в крови. Пройдет традиционный прием приписного населения с направлением участкового терапевта. Кроме того, планируется встреча врачей и пациентов в формате "Школы здоровья".

18 ноября с целью профилактики позднего сосудистого синдрома будут организованы приемы врачей-эндокринологов для пациентов со стажем сахарного диабета с последующей консультацией узких специалистов: кардиолога, невролога, нефролога, офтальмолога, врача-эндокринолога "кабинета диабетическая стопа". Приемы будут осуществляться только по спискам, поданным из городских поликлиник тех пациентов, которым необходима консультация узких специалистов. Они пройдут в филиале центра на ул. Широтной, 99/1 с 8.00–13.00. Прием врача-гастроэнтеролога — ул. Мельникайте, 117 — с 9.00-14.00.