Особенно тщательно стоит контролировать диабет у детей и на каникулах

Врач-эндокринолог Областной клинической больницы №1 Любовь Степанова напоминает родителям детей с сахарным диабетом, что новогодние праздники — время повышенного риска для таких ребят.

Сладости, изменение режима дня, отказ от обычных привычек могут привести к серьезным нарушениям уровня глюкозы в крови и даже к госпитализации. Врач-эндокринолог Областной клинической больницы №1 Любовь Степанова напоминает родителям детей с сахарным диабетом, что новогодние праздники — время повышенного риска для таких ребят.

Даже незначительные отклонения от режима питания и инсулинотерапии могут привести к гипогликемии (резкому снижению сахара в крови) или гипергликемии (резкому повышению сахара в крови). Оба состояния опасны для жизни и требуют немедленного медицинского вмешательства.

"Если ребенок чувствует себя хорошо - нельзя отказываться от введения инсулина в назначенное время. Контроль сахара в крови — обязателен, особенно в праздничные дни.

Также важен правильный режим питания, это продукты с низким гликемическим индексом и ограничение употребления сладостей. И если у ребенка появились такие симптомы как сильная жажда, частое мочеиспускание, снижение остроты зрения, тошнота, сонливость и слабость, нарушение координации движения, головная боль, судороги, учащенное дыхание и сердцебиение, ощущение грушевого аромата изо рта - стоит как можно скорее обратиться к врачу", - напомнила врач-эндокринолог.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.