Тюменская область на борьбу с диабетом допольнительно получит 12,5 млн рублей

Тюменская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Для оснащения медучреждений, оказывающих помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом в регион будет направлено 12,3 млн рублей. Деньги выделены в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".
Кроме Тюменской области, средства развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом получат еще 35 регионов страны. Общий объем поддержки из федерального бюджета составит более 2,3 млрд рублей.
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