Тюменские врачи помогли тюменке с диабетом родить здорового малыша

Врачи Тюменского Перинатального центра помогли 32-летней тюменке стать мамой во второй раз. В этот раз она вынашивала беременность на фоне сахарного диабета 1 типа.

Течение беременности у женщины осложнилось гестационным пиелонефритом. В урологическом отделении центра ей смоли помочь, выполнив стентирование почки. При проведении такой процедуры в период беременности используют специальный почечный стент, который помогает восстановить нормальный отток мочи.

Благодаря труду Елены и ее врачей, беременность удалось выносить до 37 недель. Женщина родила здоровую, доношенную девочку - 3436 граммов и 50 сантиметров.

По словам Инны Фоминой, заведующей акушерским физиологическим отделением №1, "все осложнения беременности можно нивелировать, если вовремя выявлять и вести беременность в соответствии с клиническими рекомендациями", сообщает Татьяна Лебедева, пресс-секретарь Перинатального центра.