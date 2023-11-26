Тюменские врачи помогли тюменке с диабетом родить здорового малыша

09:53 26 ноября 2023
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Врачи Тюменского Перинатального центра помогли 32-летней тюменке стать мамой во второй раз. В этот раз она вынашивала беременность на фоне сахарного диабета 1 типа.

Течение беременности у женщины осложнилось гестационным пиелонефритом. В урологическом отделении центра ей смоли помочь, выполнив стентирование почки. При проведении такой процедуры в период беременности используют специальный почечный стент, который помогает восстановить нормальный отток мочи.

Благодаря труду Елены и ее врачей, беременность удалось выносить до 37 недель. Женщина родила здоровую, доношенную девочку - 3436 граммов и 50 сантиметров.

По словам Инны Фоминой, заведующей акушерским физиологическим отделением №1, "все осложнения беременности можно нивелировать, если вовремя выявлять и вести беременность в соответствии с клиническими рекомендациями", сообщает Татьяна Лебедева, пресс-секретарь Перинатального центра.

Теги: диабет , здоровье
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