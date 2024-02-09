Пациенты с сахарным диабетом нуждаются в регулярном наблюдении у врача-офтальмолога

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно глаз.

Как рассказала заведующий сектором по контролю качества медицинской помощи и медицинской статистики Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог Ирина Немцова, проявления диабетической ретинопатии зависит от длительности заболевания сахарного диабета, у пациентов при некомпенсированном сахарном диабете симптомы диабетической ретинопатии встречаются практически в 2 раза чаще, чем при компенсированном.

Диабетическая ретинопатия является заболеванием, входящим в группу ишемических ретинопатий, которые характеризуются значительным нарушением капиллярной перфузии, развитием внутриглазных новообразованных сосудов и ретинальным отеком. Окклюзия и отек – это основные патологические проявления диабетического поражения сетчатки, причем окклюзия поражает периферические отделы сетчатки, а отек преобладает в центральной ее части - в макулярной зоне.

Диабетическая ретинопатия является основной причиной слепоты у трудоспособного населения развитых стран и входит в число ведущих причин снижения зрения в возрастной группе старше 65 лет.

Рекомендуются регулярные офтальмологические осмотры с обязательной офтальмоскопией глазного дна всем пациентам с сахарным диабетом, частота которых зависит от особенностей клинической картины и течения заболевания, с целью выявления, оценки тяжести диабетических изменений сетчатки, их мониторинга и выработки тактики ведения пациента.

Поэтому все пациенты, страдающие сахарным диабетом, должны быть информированы, что эффективность лечения диабетической ретинопатии и макулярного отека зависит от своевременности его начала даже при отсутствии субъективных жалоб со стороны органа зрения.