Пациенты с сахарным диабетом нуждаются в регулярном наблюдении у врача-офтальмолога

Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно глаз.
Как рассказала заведующий сектором по контролю качества медицинской помощи и медицинской статистики Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог Ирина Немцова, проявления диабетической ретинопатии зависит от длительности заболевания сахарного диабета, у пациентов при некомпенсированном сахарном диабете симптомы диабетической ретинопатии встречаются практически в 2 раза чаще, чем при компенсированном.
Диабетическая ретинопатия является заболеванием, входящим в группу ишемических ретинопатий, которые характеризуются значительным нарушением капиллярной перфузии, развитием внутриглазных новообразованных сосудов и ретинальным отеком. Окклюзия и отек – это основные патологические проявления диабетического поражения сетчатки, причем окклюзия поражает периферические отделы сетчатки, а отек преобладает в центральной ее части - в макулярной зоне.
Диабетическая ретинопатия является основной причиной слепоты у трудоспособного населения развитых стран и входит в число ведущих причин снижения зрения в возрастной группе старше 65 лет.
Рекомендуются регулярные офтальмологические осмотры с обязательной офтальмоскопией глазного дна всем пациентам с сахарным диабетом, частота которых зависит от особенностей клинической картины и течения заболевания, с целью выявления, оценки тяжести диабетических изменений сетчатки, их мониторинга и выработки тактики ведения пациента.
Поэтому все пациенты, страдающие сахарным диабетом, должны быть информированы, что эффективность лечения диабетической ретинопатии и макулярного отека зависит от своевременности его начала даже при отсутствии субъективных жалоб со стороны органа зрения.
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