Чем опасен синдром диабетической стопы

Незначительное воспаление на ногах при диабете может перерасти в проблему, ведь при малейшем повреждении или ране есть большая вероятность получения инфекции, из-за которой последствиями может быть ампутация пальцев либо всей нижней конечности. На сегодняшний день количество подобных случаев и ампутаций в нашей стране, к сожалению, продолжает расти.

В Тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре находится специализированный кабинет "Диабетическая стопа", где врач-эндокринолог-подиатр проводит консультации, лечение пациентов с сахарным диабетом и синдромом диабетической стопы. Кроме того, врач обучает пациентов и их родственников, как правильно ухаживать за ногами.

В кабинете врач-подиатр проводит лечение такой тяжелой патологии, как стопа "Шарко", которая приводит к инвалидности пациента вплоть до потери конечности. Для лечения стопы "Шарко" используется разгрузочная повязка, которая изготавливается индивидуально для каждого пациента с учетом его анатомических особенностей. Такой метод лечения позволяет не подвергать свою рану механической нагрузке, сообщает Тюменская область сегодня.