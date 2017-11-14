На тюменских дорогах начали задерживать должников

На прошлой неделе в Тюмени ГИБДД и судебные приставы провели мероприятие "Должник" на улице 50 лет Октября. С помощью системы "КРИС-П" было проверено 195 автомобилей и выявлено 173 должника, на 17 транспортных средств наложили арест, 8 автомобилей отправили на спецстоянку.

Общая сумма взысканий в тот день составила 178 тысяч рублей.

В ходе рейда были задержаны двое тюменцев, имеющих задолженности по алиментам.

"У одного из них был долг в 219 тысяч рублей. Автомобиль мужчины изъяли, сам он был доставлен в отдел для составления административного протокола", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

31 октября президент РФ подписал закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. В региональном управлении отметили, что продолжат эту практику.