Известные артисты представят в Тобольске проект "Территория поэзии"

Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" и СИБУР запускают в Тобольске специальный культурный проект – "Территория поэзии". Серия музыкально-поэтических спектаклей пройдет в декабре на большой сцене Тобольского драматического театра имени Петра Ершова.

Проект знакомит зрителя с новой формой представления поэзии – музыкально-поэтическим театром. В программе "Территории поэзии" спектакли по произведениям Тургенева, Маяковского и Бродского. Зритель сможет иначе взглянуть на любимых авторов, стихи которых исполнят известные артисты. Билеты уже появились в продаже.

В Тобольск с поэтическим спектаклем приедет Вениамин Смехов – легендарный артист театра и кино, работавший с Юрием Любимовым, Петром Фоменко, Анатолием Эфросом. Народный артист России Александр Галибин под аккомпанемент всемирно известных музыкантов Полины Осетинской и Елены Ревич прочитает стихотворения в прозе Тургенева. Проект завершится спектаклем театра наций по стихотворениям Бродского.

Знакомство с современным музыкально-поэтическим театром станет продолжением работы, которую фестиваль "Территория" и СИБУР проводят в рамках проекта "Арт-лаборатории". Благодаря творческим лабораториям артисты тобольских театров научились работать в жанрах документального и иммерсивного театров, а зритель увидел две премьеры – "Тобольск. Доска почета -первый документальный спектакль о современном сибирском городе и его жителях и спектакль-променад "Слушай Тобольск". Обе постановки вошли в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая маска – 2018".

"Территория поэзии" включает образовательную программу. Оперный драматург и музыкальный критик Илья Кухаренко дарит Тобольску уникальную коллекцию видеоверсий шедевров мировой оперной сцены. В коллекции несколько сотен оперных спектаклей культовых зарубежных режиссеров. Этот подарок станет основой для создания театральной медиатеки, которой смогут пользоваться все желающие.

Открытие пространства – ещё одна инициатива СИБУРа по развитию культурной среды Тобольска. В преддверии создания медиатеки Илья Кухаренко расскажет жителям Тобольска о доступных возможностях знакомства с современной жизнью мирового оперного театра. Специализированные каналы, сайты и другие онлайн-платформы – Илья прямо на лекции научит пользоваться главными оперными медиаресурсами.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская