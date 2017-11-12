В Тюмени установили первый стационарный бокс для приема стекла

Первый стационарный бокс для приема стекла появился в Тюмени на контейнерной площадке на улице Игримской между домами 17 и 21.

Как сообщили в экологическом движении "Круговорот", контейнер в Тарманах установила компания "Экосити". Жители за обслуживание бокса ничего платить не будут. Компания специализируется на приеме баночного, бутылочного и оконного стекла. Волонтеры призывают тюменцев рассказать о новом баке соседям и друзьям – от их активности зависит, появится ли в городе больше подобных баков, пишет "Вслух.ру".

Также сдать стекло на переработку тюменцы могут ежемесячно в рамках экологических дней. График работы точек приема можно посмотреть в группе “Круговорота” ВКонтакте.