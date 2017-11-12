Тюменский район продемонстрировал высокие показатели в сфере АПК

Тюменский район стал лидером соревнований в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области за 2017 год среди муниципальных районов и Заводоуковского городского округа во второй сельскохозяйственной зоне.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вручил главе района Светлане Ивановой диплом первой степени на празднике, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пятнадцать представителей агропромышленного комплекса и пять предприятий Тюменского района также были отмечены наградами и денежными премиями за достижения в области сельского хозяйства. Район получит премию в размере 1 млн рублей на поощрение лучших предприятий АПК.

Тюменский район не первый год становится лидером среди сельскохозяйственных районов области. "Столичный" также являлся в 2009 году победителем страны по результатам работы в сфере АПК среди муниципальных районов страны, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".