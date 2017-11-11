В Омутинском районе пройдут профориентационные мастер-классы

Серия профориентационных тренингов и мастер-классов для школьников "Формула успеха" пройдет в Центральной библиотеке села Омутинского 11 ноября в 10:00. Подростки 8-10 классов узнают о штрихкодировании, основах тайм-менеджмента, тонкостях сценического искусства и многом другом.

Как сообщает портал "Мегaтюмень", омутинский Центр внешкольной работы уже проводил пробную версию проекта в прошлом году. Тогда их посетили 110 школьников. В этом году их ждет большее количество тренингов по стресс-менеджменту, тайм-менеджменту, занятие "Найди себя в мире профессий" от Центра занятости населения, а также школа ремесел, мастер-классы по сценическому искусству, основам работы полиции, электрики, ветеринарии, штрихкодированию и другое.

Проект "Формула успеха" стал одним из победителей регионального грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 20 тысяч рублей.