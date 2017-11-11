Тюменцев приглашают поучаствовать в кибер-квесте

10:36 11 ноября 2017
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images.zawya.com
| Фото: images.zawya.com

Изучить риски, которые могут подстерегать детей в Интернете, смогут участники кибер-квеста "С нами интернет безопаснее", который пройдет в Тюменской области с 9 ноября по 15 декабря.

Принять участие в игре могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Тюмени и Тюменской области. Для участия в игре необходимо заполнить заявку на странице проекта "Безопасный интернет": https://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/kiber-kvest/.

Заявки принимаются до 19 ноября. В период с 20 ноября по 14 декабря участникам предстоит выполнить ряд заданий, за что каждый из участников получит от 1 до 10 баллов. Далее на странице проекта будут опубликованы задания, которые выполнили участники. Лучшего предстоит выбрать путём народного голосования. Победителями будут признаны участники, набравшие больше всего баллов по результатам квеста, пишет "Мoй пoртал".

Теги: Интернет , квест , безопасность детей в интернете
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