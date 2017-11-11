Тюменцев приглашают поучаствовать в кибер-квесте

Изучить риски, которые могут подстерегать детей в Интернете, смогут участники кибер-квеста "С нами интернет безопаснее", который пройдет в Тюменской области с 9 ноября по 15 декабря.

Принять участие в игре могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Тюмени и Тюменской области. Для участия в игре необходимо заполнить заявку на странице проекта "Безопасный интернет": https://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/kiber-kvest/.

Заявки принимаются до 19 ноября. В период с 20 ноября по 14 декабря участникам предстоит выполнить ряд заданий, за что каждый из участников получит от 1 до 10 баллов. Далее на странице проекта будут опубликованы задания, которые выполнили участники. Лучшего предстоит выбрать путём народного голосования. Победителями будут признаны участники, набравшие больше всего баллов по результатам квеста, пишет "Мoй пoртал".