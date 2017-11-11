Тюменские врачи имплантировали аортальный клапан без разрезов

09:38 11 ноября 2017
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primrep.ru

Врачи отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения тюменской Областной клинической больницы №1 провели уникальную операцию по имплантации аортального клапана пациенту без единого разреза, рассказали в пресс-службе губернатора.

 

Скальпель не понадобился, все манипуляции велись через введенный в кровеносный сосуд катетер.    

Обычно такую операцию выполняют на открытом сердце и она считается одной из самых сложных в кардиологии - с подключением аппарата искусственного кровообращения, участием нескольких кардиохирургов.

Транскатетерная имплантация аортального клапана – операция без скальпеля - необходима, если традиционная хирургия в силу возраста или заболеваний слишком опасна для жизни пациента.

В "ОКБ №1" операцию по замене аортального клапана провели с помощью высоких технологий - через небольшой прокол в артерии к сердцу подвели катетер. Через него "доставили" к сердцу новый клапан. После этого катетер удалили, а новый клапан остался на месте.

Такая процедура помогает быстрее восстановить работоспособность:  пациент уже чувствует себя хорошо, выписался для дальнейшей реабилитации в амбулаторных

условиях.

В отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, как взрослым, так и детям, включая новорожденных. За год в отделении выполняется больше 6 000 процедур более чем 4 000 пациентам. Из них более полутора тысяч сложных лечений ишемической болезни сердца, более ста коррекций врождённых пороков сердца.

Теги: врачи , больница , операция , медицина
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