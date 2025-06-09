Тюменским школьникам рассказали, как с помощью силы и ловкости получить до 10 баллов к ЕГЭ

До десяти баллов к результатам единого госэкзамена можно добавить за счет успешной сдачи нормативов комплекса ГТО, сделать это нужно до 30 июня, сообщили в депспорта Тюменской области.

"Знак отличия комплекса ГТО поможет добавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ. У выпускников Тюменской области еще есть шанс их заработать до начала приемной кампании в вузы. Выпускникам, у которых еще нет заветного знака, нужно поспешить и выполнить нормативы до 30 июня. Это нужно, чтобы вас включили в Приказ о награждении знаком за второй квартал 2025 года", - информируют в департаменте.

Чтобы получить знак, нужно:

- на сайте gto.ru создать личный кабинет через авторизацию на портале Госуслуги;

- записаться на испытания в центре тестирования там, где живете (адреса тут);

- обязательно получить меддопуск;

- прийти в назначенный день с паспортом и медсправкой и выполнить нормативы на знак отличия;

- если прошли испытания успешно, дождитесь приказа о награждении и получите выписку из приказа у регионального оператора, подробности уточняйте в центре тестирования, где проходили испытания.

Жители Тюмени могут ознакомиться с расписанием приема нормативов в городских центрах тестирования или в сообществе "ГТО в Тюмени". Предварительная запись на тестирование обязательна.

Важно знать: чтобы получить баллы к ЕГЭ, знак ГТО должен быть от 2024 или 2025 года. Вузы сами решают, сколько баллов за него добавлять - эту информацию придется уточнять самостоятельно на сайтах вузов, куда планирует абитуриент поступать.