Тюменским школьникам рассказали, как с помощью силы и ловкости получить до 10 баллов к ЕГЭ

До десяти баллов к результатам единого госэкзамена можно добавить за счет успешной сдачи нормативов комплекса ГТО, сделать это нужно до 30 июня, сообщили в депспорта Тюменской области.
"Знак отличия комплекса ГТО поможет добавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ. У выпускников Тюменской области еще есть шанс их заработать до начала приемной кампании в вузы. Выпускникам, у которых еще нет заветного знака, нужно поспешить и выполнить нормативы до 30 июня. Это нужно, чтобы вас включили в Приказ о награждении знаком за второй квартал 2025 года", - информируют в департаменте.
Чтобы получить знак, нужно:
- на сайте gto.ru создать личный кабинет через авторизацию на портале Госуслуги;
- записаться на испытания в центре тестирования там, где живете (адреса тут);
- обязательно получить меддопуск;
- прийти в назначенный день с паспортом и медсправкой и выполнить нормативы на знак отличия;
- если прошли испытания успешно, дождитесь приказа о награждении и получите выписку из приказа у регионального оператора, подробности уточняйте в центре тестирования, где проходили испытания.
Жители Тюмени могут ознакомиться с расписанием приема нормативов в городских центрах тестирования или в сообществе "ГТО в Тюмени". Предварительная запись на тестирование обязательна.
Важно знать: чтобы получить баллы к ЕГЭ, знак ГТО должен быть от 2024 или 2025 года. Вузы сами решают, сколько баллов за него добавлять - эту информацию придется уточнять самостоятельно на сайтах вузов, куда планирует абитуриент поступать.
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