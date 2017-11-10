Определены финалистки конкурса "Мисс Тюмень"

09:42 10 ноября 2017
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Финал конкурса "Мисс Тюмень" состоится в концертно-танцевальном зале "Золотые Ворота Сибири" 7 декабря, участие в нем примут 27 девушек, сообщили организаторы.

Специальным гостем финала в Тюмени станет представитель новой поп-волны, один из главных музыкальных трендсеттеров страны, вошедший в этом году в топ-10 популярных артистов на YouТube – Артем Пивоваров. Победительница регионального этапа представит Тюмень на конкурсе в Москве. 

Дополнительная информация по телефону: 98-14-00 - организатор конкурса Варвара Васюнина. Приобрести билет можно на сайте www.kassy.ru.

Теги: конкурс красоты
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