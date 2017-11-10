В Туре образовалась шуга, в Тюмени возможны перебои с водой

По сообщению тюменского водоканала, сегодня в ночь их специалисты перешли на особый режим работы. В связи с погодными условиями в реке Туре началось образование шуги. Шугой называют мелкие частички льда в толще воды, которые возникают редко, но серьезно осложняют работу речного водозабора. Последний раз шуга в Туре образовывалась в 2013 году.

На помощь специалистам тюменского водоканала уже пришла водолазная группа ТОСЭР, которая займется очисткой приемного отделения водозабора от скопившихся частичек льда.

Прогнозировать день появление шуги невозможно, все существующие профилактические меры позволяют лишь задержать наступление момента попадания шуги в затворы и сороудерживающие решетки. Скопление этой фракции в самотечном канале приводит к остановке подачи воды на сооружения, отмечают в "Тюмень Водоканале".

Перебои в водоснабжении до полного отсутствия возможны во всей правобережной части города Тюмени, в границах от Объездной дороги до реки Туры между поселком Метелево и Войновкой, а также в населенных пунктах, прилегающих к Объездной дороге.

"Сегодня в ночь мы максимально увеличили подачу воды с Велижанской водоочистной станции, чтобы минимизировать перебои в водоснабжении в утренние часы, — рассказывает Андрей Максимов, главный инженер тюменского водоканала, — в течение всей ночи мы обеспечивали обогрев самотечных линий водозабора, чтобы не допустить их перемерзания и осуществляли перезапуск сооружений.

Сейчас на Метелевской водоочистной станции уже работают водолазы, задача которых очистить решетки приемной камеры от забившего их льда. Центральная диспетчерская служба водоканала руководит режимами подачи воды в город, чтобы последствия этого природного явления прошли для жителей с минимальными неудобствами, тем не менее, полностью избежать перебоев в водоснабжении в таких условиях невозможно.

Тюменцев просят с пониманием отнестись к возникшей проблеме, иметь минимальный запас воды, а в тех районах, где водоснабжение сохраняется — расходовать воду более рационально.