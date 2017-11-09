В Тюмени займутся правовой защитой пожилых людей

В Тюмени запускается новый благотворительный проект "Служба адресной правовой помощи и сохранения личной безопасности для старшего поколения "Защита рядом!". Его инициатор — региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст".

"Более четырех сотен тюменцев пенсионного возраста получат возможность защитить себя и других. Прежде всего, проект направлен на обеспечение защиты прав и свобод пожилых людей, повышение их правовой, финансовой грамотности, знаний в области сохранения безопасности, как собственной, так и окружающих, в том числе сверстников. Мы планируем не только направить необходимые усилия на просвещение и инструктирование пожилых людей по данным вопросам, но и оказывать им на регулярной основе адресную правовую и психологическую поддержку, а также создать возможности и мотивацию к активной общественной деятельности", — говорят организаторы.

Сейчас объявлен набор активных горожан старшего поколения в команду участников обучающего курса, открыт прием заявок на получение адресной правовой и психологической помощи.

В перспективе участники применят полученные знания на практике не только в повседневной жизни, но и проявив добровольческую активность в обучении сверстников.

Подробная информацию можно получить по тел. (3452) 51-70-45 или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".