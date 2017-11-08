Вокальная студия "Орфей" приглашает на дебютный концерт

Вокальная студия дома культуры "Орфей" представит зрителям отчетный концерт своего творчества. Мероприятие состоится 12 ноября в 15.00 по адресу ул. 70 лет Октября, 5В.
Творческий коллектив под руководством Марины Копыловой покажет зрителям театрализованный концерт по сюжету мультфильма "Простоквашино". Ребята исполнят различные композиции.
Вход на концерт — 100 рублей.
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