Вокальная студия "Орфей" приглашает на дебютный концерт

Вокальная студия дома культуры "Орфей" представит зрителям отчетный концерт своего творчества. Мероприятие состоится 12 ноября в 15.00 по адресу ул. 70 лет Октября, 5В.

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