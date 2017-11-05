Тюменцы смогут перевозить снаряжение для серфинга в самолете бесплатно

Тюменцы, запланировавшие путешествие до 24 марта 2018 года, смогут бесплатно провезти комплект снаряжения для серфинга или дайвинга в самолетах авиакомпании "Аэрофлот" и дочерних компаний.

Как сообщили в пресс-службе российских авиалиний, снаряжение для серфинга может включать доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых также не должен превышать 5 кг. Общий вес оборудования в составе комплекта не должен превышать 23 кг. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на странице акции на сайте "Аэрофлота", пишет ИА "Тюменская линия".