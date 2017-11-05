Тюменские врачи помогли жителю Заводоуковска с запущенной формой синусита

Врачи Областной клинической больницы №2 оказали экстренную помощь пациенту из Заводоуковска, который на протяжении нескольких лет страдал от хронического синусита, но за помощью обратился лишь когда ситуация стала критической.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, синусит - воспаления околоносовых пазух - сам по себе не смертелен. Однако пациент из Заводоуковска настолько запустил болезнь, что в ОКБ №2 его привезли в экстренном порядке, с головной болью, высокой температурой, резким снижением зрения, болезненностью и сильным отёком глазного яблока. Ухудшение наступило буквально за пару часов.

Врачи выяснили, что патологический процесс из пазух носа распространился на глаз и вызвал острое гнойное воспаление глазницы. Реальным был риск проникновения инфекции в головной мозг.

Операция потребовала от хирургов большого мастерства: из-за обширного воспалительного процесса существовала опасность повреждения мышц глаза. Затем провели еще одну операцию, чтобы закрепить результат. Пациента в удовлетворительном состоянии уже выписали из стационара.

"Воспаление гайморовых пазух опасно тем, что его острая форма легко может перетечь в хроническую, которую гораздо дольше и тяжелее лечить. Но если терапию начать вовремя, то есть все шансы на полное выздоровление", - прокомментировал врач-оториноларинголог ОКБ №2 Станислав Пшеничников.