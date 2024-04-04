Лечебный профилакторий "Светлый" открылся в Тюмени при поддержке инвестагентства региона

Лечебный профилакторий "Светлый" начал работу в Тюмени, инвестор в строительство и оснащение медучреждения вложил 117 млн рублей, еще б олее 50 млн рублей составила государственная поддержка, сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Помимо финансовой помощи в виде льготных займов инвестору под масштабный проект был бесплатно предоставлен гектар земли и административное сопровождение на всех стадиях реализации проекта.

Профилакторий проводит восстановительное лечение заболеваний костно-мышечной системы, в профиль учреждения также входят неврологические и речевые патологии, нарушения мозгового кровообращения. Медучреждение рассчитано на сто посещений в день, работает дневной стационар на 20 койко-мест. Есть кабинеты клинической лабораторной и функциональной диагностики, лечебно-плавательный бассейн, барокамера, соляная шахта, зал лечебной физкультуры.

Возглавляет "Светлый" Лариса Титова. По ее словам, в ближайшие годы на соседнем земельном участке инвестор планирует построить гостиницу для пациентов.