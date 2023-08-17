Тюменский санаторий награжден госпремией

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Санаторий "Сибирь" удостоит высшей государственной награды в области менеджмента качества в России, сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

"Центр восстановительной медицины и реабилитации стал лауреатом премии Правительства РФ, которая ежегодно присуждается предприятиям за достижения серьезных результатов в области качества продукции и предоставляемых услуг, а также за внедрение эффективных методов менеджмента качества. Эти достижения подтверждают сотни туристов, которые ежегодно приезжают в санаторий "Сибирь" со всей страны за лечением, отдыхом, восстановлением и перезагрузкой", - отметила Трофимова.

По ее словам, санаторий является одним из популярных в стране благодаря современным медицинским методикам, грамотной инфраструктуре, природным лечебным ресурсам и заботе о каждом госте.