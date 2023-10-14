Искусственный интеллект используют для лечения в тюменской больнице

При исследовании сосудистых катастроф в отделении лучевой диагностики тюменской Областной клинической больницы №2 используют искусственный интеллект (ИИ). Здесь применяют возможности ИИ для анализа КТ-снимков головного мозга пациентов, поступающих с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).
В ОКБ №2 проект курируют главный врач Иван Швецов и заведующий отделением лучевой диагностики Рустам Талыбов. "Нам удалось успешно проанализировать 900 результатов КТ-исследований. При подозрении на инсульт, пациента осматривает врач-невролог, после чего определяет пораженное полушарие, и мы в компьютерной системе кодируем его. Посредством кода искусственный интеллект обрабатывал результаты обследования.
Технология помогает в локализации поражения и постановке диагноза, но окончательный вердикт относительно заболевания выносит врач", – поясняет Рустам Талыбов.
"После года реализации проекта в нашей больнице, - отметил главврач ОКБ №2 Иван Швецов, - мы видим оптимизацию работы специалистов по лучевой диагностике. В будущем планируем расширить спектр диагностики с применением ИИ для анализа других, не менее важных заболеваний".
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