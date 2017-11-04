Михаил Плетнев не сможет выступить в Тюменской филармонии

Произведения Рахманинова в исполнении известного российского пианиста Михаила Плетнёва тюменские почитатели классической музыки планировали услышать 4 ноября, но вчера стало известно, что музыкант из-за серьезных проблем со здоровьем вынужден отметить гастрольный тур.

Как сообщает gtrk-omsk.ru, 3 ноября Петнёв должен был выступать в Омске, туда уже был доставлен рояль музыканта, однако вечером 2 ноября Михаилу Васильевичу стало плохо прямо в самолете, его сняли с рейса и увезли на скорой в больницу. "Точный диагноз не сообщается, но есть подозрения на предынфарктное состояние. Из-за приступа полностью сорвался гастрольный тур пианиста, в следствие этого выступление не просто переносится, а отменяется", - отмечается на сайте омского телевидения.