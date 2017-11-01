Тюменские железнодорожники подготовились к зиме

В Тюменском регионе Свердловской магистрали завершилась подготовка железнодорожной инфраструктуры к работе в условиях низких температур и неблагоприятных погодных явлений.

Работа по подготовке к зиме началась на железной дороге задолго до наступления первых заморозков — с июля. Важнейшим направлением работы стала подготовка к холодам пассажирского комплекса. По сообщению пресс-службы Тюменского региона СвЖД, для перевозки пассажиров в зимний период проведен ремонт вагонов и ревизия отопительных систем. Тщательную проверку прошли все 6 вокзалов и 16 пассажирских зданий и павильонов. Был создан необходимый запас песка и реагентов для борьбы с гололедом на платформах, пешеходных мостах и в местах прохода пассажиров. К работе в зимних условиях готовы все 43 станции.

Закончен капитальный ремонт специального подвижного состава, снегоочистительной и снегоуборочной техники. Всего предстоящей зимой на полигонах и важнейших станциях региона будут работать 7 снегоуборочных машин, 4 снегоочистителя и 3 пневмоочистительные машины.