В МФЦ тюменцам помогают регистрироваться на сайте госуслуг

Тюменцы стали охотнее получать услуги электронно. По статистике регионального департамента информатизации, с начала этого года жители области отправили более 19 миллионов запросов через региональный портал, это в три раза больше по сравнению с получением услуг в бумажном виде (обращений в МФЦ и другие госучреждения). С чем это связано, рассказал директор МФЦ Тюменской области Александр Нагибин.

Всем известно, что режим онлайн экономит время, позволяет проследить весь процесс получения услуги, включить ее в новый запрос и так далее. Но это далеко не все преимущества. Например, с 1 октября тюменцы могут подать документы на регистрацию по месту жительства в многоквартирном доме. Сделать это можно через МФЦ или портал госуслуг.

"При этом получить услугу гораздо удобнее через сайт. Обращаясь в МФЦ, необходимо предоставить паспорт, который мы передаем в миграционное подразделение. При оформлении заявки на портале госуслуг этого делать не нужно. Отправляешь заявку – и получаешь уведомление, к какому времени прийти. В миграционном подразделении в паспорте ставят штамп – и все. Это очень удобно, если нужно отправиться в командировку, пройти в какие-либо режимные учреждения и т.д: паспорт всегда на руках. Твоя жизнь не прекращается", – рассказал Александр Нагибин.

В течение месяца эта услуга проходила обкатку. Сейчас ею можно воспользоваться в областном центре. В скором времени она станет доступна и для жителей других населенных пунктов региона.

Как рассказал спикер, тюменцы активно знакомятся с порталом госуслуг. С июля этого года посетителям местных МФЦ предлагают прямо на месте зарегистрироваться на сайте. Если в первое время приходилось объяснять с азов – что такое портал и зачем он необходим, то сейчас большинство знает, что это и как работает. Многие признаются, что уже получают услуги дистанционно, однако не все осведомлены о перечне. Над этим ведется большая работа.

Также в МФЦ предлагается регистрация на сайте через гостевые компьютеры, которые имеются в каждом офисе "Мои документы". Помочь в этом деле всегда готов администратор. Создать свой личный кабинет на сайте госуслуг, подтвердить личность и начать пользоваться порталом можно за считанные минуты.

Что касается самих МФЦ, то и они открывают новые возможности. Из новинок – возможность застраховать квартиру (ответственность перед соседями), жизнь и здоровье, получить полис обязательного медицинского страхования на ребенка, направить документы на выдачу паспорта гражданина РФ и другие.

Самыми популярными у тюменцев, обратившихся в МФЦ в сентябре, были регистрация недвижимости (27 тысяч запросов), установление страховых пенсий (11 тысяч), получение электронной транспортной карты (10 тысяч) и запрос сведений из единого государственного реестра недвижимости (6 тысяч обращений).