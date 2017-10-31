Тюменская филармония представит слушателям мировую премьеру

10 ноября в Тюменской филармонии состоится мировая премьера — в программе "Terra incognita: музыка XX века" прозвучит концерт для виолончели с оркестром Альфреда Шнитке в исполнении виолончелиста Александра Князева и Тюменского филармонического оркестра под руководством Евгения Шестакова. В исполнении оркестра в концерте прозвучит также "Кармен-сюита" Щедрина — Бизе.

Для многих слушателей музыка XX века поистине является "областью неизведанного". Мы приглашаем убедиться в том, что такие талантливые мастера, как Родион Щедрин и Альфред Шнитке создавали сочинения, которые могут заинтересовать, поразить, оставить яркое эмоциональное впечатление.

Александр Князев — артист, которого называют самым эмоциональным и харизматичным музыкантом своего поколения. Яркая индивидуальность артиста, его потрясающая виртуозность и темперамент принесли ему всемирную славу.

Александра Князева сегодня по праву называют первым виолончелистом России. Правда, еще совсем недавно он был больше известен за границей. Но в последние годы музыкант возобновил свои выступления на родине, и побывать на его концертах — настоящее удовольствие для всех любителей академической музыки.