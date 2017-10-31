Омский и тюменский театры кукол завершили обменные гастроли

Обменные гастроли Омского и Тюменского театров кукол в рамках федеральной программы "Большие гастроли для маленьких" подошли к концу. Заключительный спектакль "Сказка о глупом мышонке" омичи представили на тюменской сцене 29 октября.

В тот же день тюменские кукольники выступили в Омске с постановкой "Знаки природы". Закрывая гастроли, директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников поблагодарил омичей: "И все-таки мы надеемся, что не точка, а многоточие: зрители ждут новых встреч. А значит, мы говорим друг другу: "До свидания! До новых встреч!".

Гастроли шли четыре дня, в рамках программы было показано десять спектаклей. Обменные гастроли между театрами – хорошая и добрая традиция, они значительно поднимают уровень развития театров, вдохновляют актеров и радуют зрителей новыми постановками.

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности учрежден министерством культуры Российской Федерации в 2014 году для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Всероссийская программа "Большие гастроли" направлена на формирование общего культурного пространства России, обеспечение равного доступа граждан к культурным ценностям, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. Осенью 2017 года впервые реализуется детская программа под названием "Большие гастроли для маленьких", в рамках которой поддерживаются гастрольные проекты детских спектаклей ведущих театров из различных регионов России.