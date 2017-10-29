Художники и фотографы получат бесплатные помещения в центре Тюмени

Свободные офисы в деловом центре "Вернисаж" в Тюмени переоборудуют в арт-галереи, где смогут бесплатно представлять свои работы художники и фотографы города. Об этом в соцсетях заявил руководитель центра Алексей Шишов.

Как поясняют инициаторы проекта, со временем в "Вернисаже" планируют открыть галерею тюменского искусства. "Мы предлагаем сформировать, наконец, постоянную экспозицию тюменских художников, чтобы любой человек – житель города или гость – мог увидеть в арт-галерее работы наших художников, графиков, скульпторов, дизайнеров, фотографов, мастеров прикладного искусства", – пояснили авторы предложения.



Также в "Деловом центре" планируют открыть творческую студию, проводить выставки, занятия с детьми и взрослыми, мастер-классы, лекции и киносеансы, посвященные искусству, пишет "Вслух.ру".

