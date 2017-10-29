Начинающие комики Тюмени выступят на фестивале

Стендап фестиваль "Открытый микрофон" пройдет в Тюмени 10 ноября для всех любителей юмора. Организаторами выступают известные на всю страну комики и шоумены из лаборатории комедии "Stand Up Lab".

В рамках фестиваля все желающие смогут выйти на тюменскую сцену и показать свое мастерство перед большой публикой, а также получить от экспертов конструктивную критику и побороться за возможность попасть на отчетную вечеринку в конце месяца, пишет "Тюменская область сегодня".

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на e-mail: kuryshov1988@mail.ru и подготовить выступление на три минуты.

Фестиваль будет проходить на площадке территории творчества "Дом печати", начало в 20:00. Посетить данное мероприятие и поддержать участников смогут все желающие. Лица до 18 лет допускаются в присутствии совершеннолетнего.