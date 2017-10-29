Изучить основы краудфандинга тюменцы могут за 60 минут

Образовательный онлайн-курс "Краудфандинговый проект за 60 минут" будет доступен для тюменцев. Обучение проводит крупнейшая в России профильная платформа Planeta.ru, участие бесплатное.

Как отмечает ведущий онлайн-курса, куратор образовательного направления Planeta.ru Егор Ельчин, можно потратить всю жизнь на создание идеальной крауд-кампании. Но есть способы сделать проект за 60 минут и даже быстрее, этому и посвящен онлайн-курс.

Образовательный курс состоит из 12 коротких видеороликов продолжительностью от 40 секунд до 3 минут. После просмотра каждого пользователю предлагается заполнить соответствующие графы в редакторе проекта. Например, завершив урок "Бюджет проекта", студент онлайн-школы попадает в интерактивный калькулятор, который позволяет мгновенно вычислить итоговую финансовую цель крауд-кампании с учетом всех затрат, пишет ИА "Тюменская линия".

"Такие калькуляторы не совсем подходят для благотворительных проектов, но обучение все равно будет полезным. К каждому занятию есть дополнительные материалы, которые мы отправим пользователю на почту после прохождения всех уроков. После знакомства с ними можно будет внести коррективы в черновик проекта", - поясняет Егор Ельчин.

"Черновик крауд-кампании станет итогом прохождения онлайн-курса. Его оформление по формату похоже на забавный квест. При необходимости к оформлению проекта можно вернуться на любом из этапов прохождения онлайн-курса", - добавила PR-менеджер Planeta.ru Наталья Игнатенко.



Обучение доступно даже слабослышащим пользователям: для всех уроков можно включить субтитры. После модерации черновика проекта студенты смогут получить индивидуальные консультации по доработке крауд-кампании от менеджеров Planeta.ru. К запуску не принимаются проекты, преследующие личные цели, связанные с религиозной или политической деятельностью, а также противоречащие морально-этическим нормам общества.

