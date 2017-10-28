Тюменская поликлиника №17 укомплектована оборудованием и кадрами

Тюменская поликлиника №17 практически полностью укомплектована врачами и оснащена самым современным оборудованием, рассказала в интервью обозревателю "Тюмeнской линии" главный врач поликлиники Ольга Цыбульская.

Узкие специалисты, работающие в поликлинике, обладают солидным опытом и профессиональным стажем, а у молодых врачей, пришедших в лечебное учреждение со студенческой скамьи, очень высокие средние баллы дипломов - от 4,5.

"Мы обслуживаем большую территорию в Восточном административном округе областного центра, в том числе новые жилые массивы. Средний возраст населения составляет 35 лет. Поликлиника оснащена самым современным оборудованием. В кабинетах врачей-специалистов есть все необходимое для того, чтобы не только поставить диагноз и проконсультировать пациента, но и провести лечение", - отметила главный врач.

Например, в кабинете лор-врача установлено оборудование, которое позволяет делать необходимые инъекции, проводить массаж барабанной перепонки и другие процедуры, а также выполнять исследование проходимости носовых пазух. Все это и многое другое врач-отоларинголог может делать, не отправляя пациента в другие кабинеты, рассказала Ольга Цыбульская.

"Наша поликлиника полностью укомплектована узкими специалистами и педиатрами. Но поскольку рост населения на обслуживаемой территории ежегодно составляет от 5 до 15 процентов, с 2018 года нам потребуются новые участковые терапевты", - добавила главный врач.