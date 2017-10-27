На тюменских дорогах начали работать мобильные пункты обогрева

В непогоду на тюменских дорогах вновь начали дежурить мобильные пункты обогрева МЧС.

На минувшей неделе они выставлялись пять раз. На днях спасатели помогли водителю большегруза — попавший в снежный плен грузовик не мог тронуться с места. Мужчина вез груз из Новосибирска в Тюмень, вынужденная остановка у него случилась в районе Заводоуковска. Спасатели помогли водителю продолжить путь, стабилизировав технику.

Мобильные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения. Они укомплектованы мобильной радиостанцией, комплектами теплой одежды и обуви, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи. У спасателей всегда найдется горячий чай. Кроме того, мобильные пункты укомплектованы техническими средствами спасения: тепловой пушкой для отогрева техники, жесткой сцепкой, электрогенератором, паяльной лампой.

Если требуется помощь пожарных и спасателей, достаточно позвонить по телефону 01, а для абонентов мобильной связи — 101 или 112.

В ГУ МЧС по Тюменской области водителям напоминают, что перед дорогой надо обязательно проверить исправность своей техники, взять с собой теплые вещи и сотовый телефон с полной заряженной батареей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области