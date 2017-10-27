В Тобольске появились новые указатели для туристов

Развивать систему городской навигации продолжают в ходе проекта "Тобольск — пора знакомиться". Новые указатели на туристических маршрутах помогут местным жителям и гостям выйти на 11 объектов. Среди них Тобольский кремль, Сад Ермака, Дом ремесел, Музей истории кости, Музей истории освоения Сибири, Музей печати , "Пристань Корниловых", Тобольский драмтеатр, Дом народного творчества и Центр сибирско-татарской культуры.

Проект был реализован городским комитетом по культуре и туризму в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". Как уточнили в пресс-службе компании, за два года реализации проекта в 18 точках Тобольска было установлено 52 дорожных указателя к туристическим объектам.