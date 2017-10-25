"Дом Пионеров" приглашает на загородную кавер-вечеринку

Ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров", расположенный под Тюменью, приглашает гостей на вечер любимых песен в исполнении вокально-инструментального ансамбля "Двойной коктейль".

Насладиться вечером живого звука можно будет в пятницу и субботу. Начало выступления в 19:00. Вход – 300 рублей с персоны.

Гости также смогут попробовать новое блюдо ресторана "Столичный" – сибирские манты ручной лепки "Дружба народов" от шеф-повара.

Ресторанно-гостиничный комплекс "Дом пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27 километр Ялуторовского тракта, стр.1/1. Справки по тел.: (3452) 21-88-99.

Напомним, для постоянных гостей комплекса "Дом пионеров" до конца ноября действует скидка на гостиничные номера любой категории в размере 20%.